Sinan Ateş davasında karar açıklandı
Sinan Ateş davasında karar açıklandı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
HSK, Danıştaya 3 yeni üye seçti
HSK, Danıştaya 3 yeni üye seçti
Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı
Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı
Emlakçılara, 'ceza yememek için fiyat artışında yeni sözleşme yapın' uyarısı
Emlakçılara, 'ceza yememek için fiyat artışında yeni sözleşme yapın' uyarısı
Türkiye'nin ihracatı 193 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin ihracatı 193 milyar dolara ulaştı
İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu
İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak
2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak
Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor!
Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor!
Enflasyon verileri yarın açıklanacak
Enflasyon verileri yarın açıklanacak
Konya'da gece yarısı korkutan deprem
Konya'da gece yarısı korkutan deprem
'OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdir'
'OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdir'
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
İran, ses hızını aşan hipersonik füze kullandı
İran, ses hızını aşan hipersonik füze kullandı
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
İki ilde eğitime 1 gün ara verildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
DEM Partili vekillerle tokalaşan Bahçeli: Yeni bir döneme giriyoruz
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Bakanlık, 'çalışma izni' değerlendirme kriterlerini güncelledi
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürünler
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
Bakan Kacır açıkladı: BYD'den sonra bir otomobil devi daha geliyor
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
AK Parti 'yapısal reform' çalışmalarına odaklandı
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
İstanbul Havalimanı 'dünyanın en iyisi' seçildi
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Erdoğan: İsrail, Lübnan'dan sonra gözünü topraklarımıza dikecek
Yeni yasama yılı başladı
Yeni yasama yılı başladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Kovid-19 salgını sonrası tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinden faydalandığını belirterek, "Rekabetçiliği, verimliliği ve potansiyel büyümeyi artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir reform programımız var. İş yapmaya ve diyaloğa açığız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 16:02, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:25
Yazdır

Şimşek, "Ortak Zemin Oluşturma" teması altında düzenlenen "2024 Berlin Küresel Diyaloğu" konferansında konuştu.

Şimşek, Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini, enflasyonun üstesinden gelmek için de daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Bir yıl önce Türkiye'nin büyük bir cari açıkla karşı karşıya olduğunu belirten Şimşek, bugün ise cari açığın azaldığını ve deprem harcamaları hariç bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 1,6'ya düştüğünü bildirdi.

Türkiye'de bütçe açığının kontrol altında olduğuna işaret eden Şimşek, makro tarafta en temel konunun enflasyon olduğunu vurguladı.

Şimşek, 1970'ler sonrası 56 ülkedeki dezenflasyon deneyimine bakıldığında, enflasyon oranlarının düşmesinin 3,5 yıl aldığını kaydetti.

Enflasyon beklentisini çıpalamak için sıkı para ve maliye politikası yürüttüklerini ifade eden Şimşek, enflasyonun 2026 sonuna kadar tek haneli rakamlara inmesini beklediklerini söyledi.

- "Enflasyon tek haneli rakamlara inecek"

Mehmet Şimşek, "Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bunu iyi bir istihdam artışı sağlarken yapmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) "küresel ticarette parçalanmanın küresel hasılada yüzde 7'ye kadar varan düşüşe neden olabileceği" analizini paylaşan Şimşek, bunun da Almanya ve Fransa'nın toplam GSYH'sine denk geldiğini söyledi.

Şimşek, Türk ekonomisinin küresel ticarette parçalanmalara karşı dirençli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun nedeni de AB ile tam bir Gümrük Birliği'mizin olması. Bu sayede AB ile kurallara dayalı ticaret yapıyoruz. Bu anlamda Türkiye, AB ile Gümrük Birliği kanalıyla dosttur. Orta Asya, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu ile de kendimizi dost olarak görüyoruz. Bu çok önemli. Yakın coğrafyadan tedarik (nearshoring) söz konusu olduğunda, pandemi sonrası tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinden faydalandık. Avrupa'ya ve Afrika dahil oldukça hızlı gelişen yakın çevreye sahibiz. Dolayısıyla ekonominin direnci yüksek. Bununla birlikte son derece rekabetçi bir demografik yapıya ve imalat sanayi kapasitesine sahibiz. Bu sayede son 20 yılda 270 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çektik."

- "Avrupalı dostlarımızla da yeniden ilişki kurmak istiyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin yüksek borçtan "muzdarip" bir ülke olmadığını vurgulayarak, dünyada reel sektör, hane halkı, bankacılık sektörü ve kamu borçlarının küresel GSYH'ye oranının yüzde 330 seviyesinde olduğunu, bu oranın gelişmekte olan ülkelerde yüzde 250 ve Türkiye'de yüzde 99 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatları konusuna değinen Şimşek, ülkenin 1,3 trilyon dolarlık milli gelirle büyük bir ekonomi olduğunu anlattı.

Türkiye'de son 20 yılda reel GSYH büyüme oranının ortalama yüzde 5,5 olduğunu belirten Şimşek, ülkenin daha fazla büyümesi ve ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı olması için çalıştıklarını söyledi.

Şimşek, "Rekabetçiliği, verimliliği ve potansiyel büyümeyi artırmaya yardımcı olacak kapsamlı bir reform programımız var. İş yapmaya ve diyaloğa açığız. Elbette sadece bölgeyle değil, çevremizdeki Avrupalı dostlarımızla da yeniden ilişki kurmak istiyoruz." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber