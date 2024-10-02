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'Hatalı yargı kararlarını en aza indirmek için mücadele ediyoruz'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hatalı yargı kararlarını en aza indirmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Yargı kararlarını eleştireceğiz, bu eleştiri kaliteyi de beraberinde getirir. Ama birtakım iftiralarla 25 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak yanlış değerlendirmeler yaparsak yargı yıpranmış olur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 15:56, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 16:18
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Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın temel atma törenine Bakan Tunç, Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, yargı mensupları ve bazı siyasiler katıldı.

Törende konuşan Tunç, Adli Tıp Kurumunun yaklaşık iki asırdan bu yana hizmet verdiğini belirterek, kurum kapasitesini daha da arttırmak ve fiziki şartları daha iyi hale getirmek için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Adli Tıp Kurumunun adaletin ortaya çıkması adına yargı kurumlarına hizmet verdiğini dile getiren Tunç, "Adli Tıpımız yargı teşkilatımızın çok önemli bir bilirkişilik kurumu. Bağımsız ve tarafsız bir bilirkişilik kurumu." diye konuştu.

Bakan Tunç, devletin temeli olan adaletin tecellisinde üç unsurun öne çıktığını, bunlardan birinin insan unsuru olduğunu söyledi. Son 22 yılda yargı personelinin eğitimlerini daha kaliteli hale getirme adına çalışmaların yapıldığını aktaran Tunç, hakim ve savcıların da kürsüye daha donanımlı çıkmaları için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini kaydetti.

İnsan unsurunun yanı sıra yargı kurumlarının fiziki şartlarına da önem verdiklerini belirten Tunç, 2002'de 78 müstakil adliye bulunurken günümüzde bu sayının 366'ya yükseldiğini ifade etti.

- "Verilen kararlar noktasında sabırlı davranmak gerekir"

Adalet Bakanı Tunç, yeni yapılan yargı kurumlarından bahsedildiğinde bazı kesimlerin "adaletin tecellisi" adına eleştirilerde bulunduğunu, sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışılabildiğini söyledi.

Yaklaşık 25 bin hakim ve savcının görev yaptığı, insan unsurunun bulunduğu yerde yanlış kararların verilebileceğini değerlendiren Tunç, bu kararlar üzerinden yargının yıpratılmaması gerektiğini vurguladı. Tunç, şöyle devam etti:

"Adaletin tecellisi noktasında 25 bin hakim ve savcımız kılı kırk yararak titiz bir çalışma gerçekleştiriyor. İlk derecesi, istinafı, temyizi üç dereceli bir sisteme sahibiz. İlk derecenin vermiş olduğu karar hatalı da olabiliyor. Zaten istinaf, temyiz süreçleri bunun için var. İstisnai de olsa bu tür kararlar ortaya çıktığında sosyal medyada, basında yargıyı yıpratmaya yönelik bir algı çalışmasına giriliyor. Bunu yapmamak lazım. Bu, yargıyı yıpratan, adaletin yıpranmasına, devletin temelinin yıpranmasına neden olan bir husus. Elbette ki bu hatalı kararları en aza indirmek lazım. Bunun için mücadele ediyoruz. Kaliteyi yakalamak lazım. 25 bin hakim ve savcımız yılda 12 milyon dosyada karar veriyorlar. Bu kararlar içerisinde kanunların farklı yorumlanmasından kaynaklanan birtakım tereddütler de ortaya çıkabiliyor."

Bakan Tunç, ilk derece mahkemesince verilen bir yanlış kararın temyiz aşamalarında üst mahkemelerce düzeltilebilmesinin mümkün olduğunu anlatarak, "Verilen kararlar noktasında sabırlı davranmak gerekir. Yargı kararlarını eleştireceğiz, bu eleştiri kaliteyi de beraberinde getirir. Ama birtakım iftiralarla 25 bin hakim ve savcımızı töhmet altında bırakacak yanlış değerlendirmeler yaparsak yargı yıpranmış olur." diye konuştu.

- Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Cumhurbaşkanı yakında açıklayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi çalışmalarının sona yaklaştığını, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Belge hazırlanırken ilgili herkesle temas kurduklarını belirten Tunç, "Vatandaşlarımızın özellikle adalete güven noktasında, ceza adalet sistemiyle ilgili, son dönemde konuşulan cezasızlık algısının ortadan kaldırılabilmesiyle ilgili önemli yenilikleri Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladığında hep beraber göreceğiz." dedi.

- İnşası 2 yılda tamamlanacak

Tunç, Adli Tıp Kurumunun imkanlarının son 22 yılda ileriye taşındığını ve 81 ilde hizmet verecek noktaya getirildiğini vurgulayarak, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın sözleşmesinin 17 Kasım 2023'te yapıldığını ve yapımının 2 yılda tamamlanacağı bilgisini verdi.

Binanın 43 bin metrekareden fazla kullanım alanına sahip olacağını ifade eden Tunç, içerisinde adli tıp, morg, ihtisas, kimya, biyoloji, trafik, fizik ve adli bilişim ihtisas dairelerinin yer alacağını söyledi.

Bakan Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın sadece Ankara'ya değil, çevre illere de hizmet vereceğini belirterek, hayırlı olmasını temenni etti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek de konuşmasında, Başkente yakışır bir adli tıp kurumu binasının inşa edileceğini, yeni yapılan binalarla daha etkin hizmet vermeyi planladıklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Tunç, protokol üyeleriyle birlikte Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın temelini attı.

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