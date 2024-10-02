Ağrı'da meydana gelen araç kazasında 1 asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, "2 Ekim 2024 tarihinde Ağrı'da meydana gelen araç kazasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.