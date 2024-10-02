Sağlık Bakanı Memişoğlu, il sağlık müdürleri ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu başkanlığında gerçekleştirilen İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'nda sağlık hizmetlerine ilişkin yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Ekim 2024 23:08, Son Güncelleme : 02 Ekim 2024 23:10
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Memişoğlu başkanlığında, Sağlık Bakanlığında İl Sağlık Müdürleri Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, sağlık hizmetlerine ilişkin illerde yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi.