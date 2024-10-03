3 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşecek, Makedon mevkidaşı ile basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/13.00/13.45)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi 1068 Daire Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

(Antalya/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valiliğini ziyaret edecek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Travma Merkezi Açılış Töreni ile Üniversitenin 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Konya/09.30/10.00/10.40)

2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülecek.

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

(TBMM/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı düzenleyecek, TEKNOFEST alanını ziyaret edecek, iş insanları ve STK temsilcileriyle toplantı yapacak.

(Adana/11.00/14.45/17.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmaları ile toplantı düzenleyecek ve basın açıklamasında bulunacak, Orta Koridor Lapis Lazuli Geçişi Bakanlar Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00-15.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya'nın RFS takımına konuk olacak.

(Riga/19.45)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hollanda'nın Twente takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Enschede/22.00)

3- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak.

(İstanbul/16.00)