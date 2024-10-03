Kütahya'da traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Kütahya'nın Simav ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör şarampole devrildi. Yaşanan kazada traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 06:35
İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Koyunoba köyünde çilek tarlasından dönen Mustafa Karaduman yönetimindeki traktör, Kuştaşı mevkiinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, devrilen traktörün altında kalan Keziban Karaduman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ile traktördeki Meryem Akkuzu Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Akkuzu, kurtarılamadı.