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Avukatlara ödenecek ücrete büyük zam geldi!

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre avukatlara ödenecek ücretlere yüzde 60 ila 102 arasında zam geldi. Son tarifeye göre avukata bürosunda bir saatlik danışmanın ücreti 3 bin 500 TL'ye çıkarıldı...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 07:35, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:29
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Avukatlara ödenecek ücrete büyük zam geldi!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

1 SAATLİK DANIŞMA ÜCRETİ 3 BİN 500 TL OLDU

Yeni tarifeye göre, avukata büroda sözlü danışma saat ücreti 3 bin 500 TL, takip eden her saat için 1500 TL, her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesi 4 bin 500 TL, tüzük, yönetmelik, vasiyetname, vakıf senedi hazırlanması 24 bin TL, kira sözleşmesi hazırlanması 6 bin TL olarak belirlendi.

Tüketici mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için ücret 14 bin TL, tüketici mahkemelerinde görülen davalar için 15 bin TL, vergi mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için duruşmasız 18 bin, duruşmalı ise 36 bin TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeye göre, anonim şirketlerde bulundurulması zorunlu olan sözleşmeli avukatların alacağı ücret 15 bin 800 TL'den 32 bin TL'ye çıkarıldı. Sulh hukuk mahkemelerinde dava ücretleri 10 bin 700 TL'den 18 bin TL'ye yükseltildi. Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davalar için yeni ücret 13 bin 500 TL olarak tespit edildi. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalarda yeni ücret 30 bin TL oldu.

YÜZDE 61 ZAM GELDİ!

Ağır ceza ve cocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için belirlenen artış oranı yüzde 61 ile 48 bin TL'ye çıkarıldı. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam ve tedbir kararlarının yerine getirilmesine muhalefetten kaynaklanan işler için avukatlık ücreti 12 bin TL olarak belirlendi.

Bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde görülen işlerin takipleri için ilk derecede görülen davalar için 25 bin TL, istinaf yoluyla görülen bir duruşması olan işler için 16 bin TL olarak tespit edildi.

TARİFENİN 14'ÜNCÜ MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14'üncü maddesinin beşinci fıkrası, "Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların reddi, kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir" şeklinde değiştirildi.

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