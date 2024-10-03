Bahar havası geri geliyor

EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
EPDK, petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişikliğe gitti
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılacak
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
MGK bugün toplanacak: Masada çok sayıda başlık var
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Yeni nesil üniversiteye sıcak bakmıyor
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Bakan Şimşek: Yeni vergi paketi olmayacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
Eylül ayı enflasyon verileri yarın açıklanacak
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
TBMM'de 'Narin Güran' cinayetinin araştırılması hakkındaki önerge reddedildi
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Merkez Bankası 93. yıl dönümünü kutluyor
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Erdoğan'ın İsrail uyarısı: CHP, Meclis'te kapalı oturum talep etti
Kira artışına karşı yeni formül
Kira artışına karşı yeni formül
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Üst kadrolardaki eğitimcilere uzman ve başöğretmenlik hakkı tanınması talebi
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Üniversitelerin spor bilimleri için özel yetenek sınavı tercihleri başladı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
Bakan Şimşek'ten 'iş yapmaya ve diyaloğa açığız' mesajı
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
La Nina dönemine giriliyor: Kış ayları için uyarı geldi
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
HSK'dan Yargıtay'a 8 yeni üye
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
'2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak'
HSK, Danıştaya 3 yeni üye seçti
HSK, Danıştaya 3 yeni üye seçti
Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı
Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı
Emlakçılara, 'ceza yememek için fiyat artışında yeni sözleşme yapın' uyarısı
Emlakçılara, 'ceza yememek için fiyat artışında yeni sözleşme yapın' uyarısı
Türkiye'nin ihracatı 193 milyar dolara ulaştı
Türkiye'nin ihracatı 193 milyar dolara ulaştı
İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu
İstanbul'un enflasyonuna eğitim etkisi: Fiyatı artan ürünler belli oldu
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
MİT ve Emniyet'ten FETÖ operasyonu
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
Türkiye'de satılan en ucuz otomobiller belli oldu
2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak
2025'te cezalar ve harçlar cep yakacak
Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor!
Emekli maaş farkıyla ilgili düzenleme geliyor!
Konya'da gece yarısı korkutan deprem
Konya'da gece yarısı korkutan deprem
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
Enflasyon beklentilerinde kafalar karışık
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bahar havası geri geliyor

Yurt genelinde etkili olan serin ve yağışlı hava, hafta sonu yurdu terk edecek ve yerini bahar havasına bırakacak. Bir süredir mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, gün gün artacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 08:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 08:16
Yazdır
Bahar havası geri geliyor

Yağışlı ve serin hava etkisini kaybedecek. Yazdan kalma günler geri gelecek. Sıcaklık yeniden mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Hava sıcaklıklarında Batı bölgemizden başlayarak artış bekliyoruz. Cuma gününden itibaren de İç ve Batı bölgelerimizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkacak" dedi.

3 büyük ilde yağış beklenmediğini vurgulayan Özdemirci şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da perşembe günü için 14 ila 23 derece bir sıcaklık bekliyoruz, cuma günü 18'e 26, cumartesi günü için 19'a 28 derece sıcaklık beklentimiz var. Başkent ankara'da genellikle az bulutlu ve açık bir hava olacak önümüzdeki üç gün boyunca. İzmir'de hafta sonu sıcaklık 32 dereceye kadar yükselecek."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber