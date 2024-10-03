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Eylül ayı enflasyonu belli oldu: 3 yıl sonra politika faizinin altında

Eylül ayının enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'e geriledi. Böylece yıllık enflasyon 3 yıl sonra politika faizinin altına inmiş oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 10:00, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:23
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 2,97 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 51,97'den 49,38'ya geriledi.

Böylece yıllık enflasyon Temmuz 2021'den bu yana ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Merkez Bankası, politika faizini eylül ayında yüzde 50'de sabit tutmuştu.

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,47 artmıştı. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'den yüzde 51,97'ye gerilemişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyonun da yüzde 48,3 seviyesine inmesi öngörülüyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'un enflasyonu eylül ayında aylık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 59,18'e geriledi.

İTO'ya göre en yüksek fiyat artışları eğitim kalemlerinde gerçekleşti.

Türk-İş, mutfak enflasyonunun eylül ayında hızlandığını açıkladı.

Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 2,90 arttı. Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 48,72 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında açlık sınırı 19 bin 271 liradan 19 bin 830 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı da 62 bin 772 liradan 64 bin 595 liraya çıktı.

Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu grup yüzde 14,21 ile eğitim oldu. Haberleşme grubunda aylık bazda yüzde 0,88 gerileme yaşandı.

Yıllık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu.

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