Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (3 Ekim 2024)

Altın fiyatları, güne yatay seyirle başladı.

Yatırımcılar, Ortadoğu'daki gelişmelerle birlikte ABD'den gelecek istihdam verilerine odaklandı.

Ons altın, güne 2.653 dolar civarında başladı.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, güne 2.918 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.788 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

ORTADOĞU'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırı devam ediyor. Beyrut'ta bu gece 3 büyük patlama meydana geldi. Hedef alınan noktanın Hizbullah'a ait sağlık merkezi olduğu belirtildi.

Hizbullah da askeri noktaları ve İsrail'in Hayfa kentini füzelerle hedef aldı.

İsrail, Savaş Kabinesi'nin İran'a sert şekilde karşılık verme kararı aldığını açıkladı.

ABD İSTİHDAM VERİLERİ BEKLENİYOR

Piyasalar ABD'de yarın açıklanacak istihdam verilerine odaklandı.

Tarım dışı istihdam verisinden Fed'in gelecekteki faiz indirimlerinin büyüklüğüne ilişkin ipucu aranacak.

Fed'in kasım ayındaki toplantısında bir kez daha 50 baz puan büyüklüğünde faiz indirimine gitmesi olasılığı yüzde 36 olarak fiyatlandı.

Bu olasılık geçen hafta yüzde 60 olarak fiyatlanıyordu. Yıl sonuna kadar ise 70 baz puan faiz indirimi bekleniyor.