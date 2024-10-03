Dolar kuru bugün ne kadar? (3 Ekim 2024)

Döviz kurları, eylül ayı enflasyon verisi öncesi yatay seyrini sürdürdü.

Dolar/TL güne 34,21 civarında başladı. Euro/TL de 37,85 seviyesinde alıcı buldu.

Piyasalarda bugün eylül ayı enflasyon verileri ile Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM mesajları takip edilecek. Ayrıca haftalık bankacılık verileri izlenecek.

Enflasyon verisinden ilk faiz indirimi zamanını ilişkin ipuçları aranacak.

ENFLASYONDA YAVAŞLAMA BEKLENİYOR

Enflasyonun eylül ayında nispeten yavaşlayarak aylık yüzde 2,2 artması bekleniyor.

Yıllık bazda 2021'den beri ilk kez politika faizinin altına yüzde 48,3 seviyesine düşmesi öngörülüyor.

İLK FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Piyasalarda ABD'de kısa süre önce başlayan faiz indirim döngüsüne TCMB'nin ne zaman katılacağı ana gündem maddesi olarak izleniyor.

Bu kapsamda bugün önce TÜFE ardından ise TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 1430'da başlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu sunumu izlenecek.

Ekonomistlere göre TCMB'nin son mesajları faiz indiriminin son çeyrek verilerine göre gündeme gelebileceğine işaret etti.

Son çeyreğe ait ilk veri kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayımlanacak. Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.

Merkez Bankası, eylül ayındaki Para Politikası Kurulu metninde değişikliğe gitmişti. Daha önce kullanılan "sıkılaştırma" ifadesi metinden çıkarılmıştı. Ekonomistlere göre karar metninin satır araları faiz indirimi hazırlığına işaret etmişti.

REZERVLERDE REKOR BEKLENİYOR

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor bekleniyor.

Bankacılar, Merkez Bankası'nın net rezervlerinde yaklaşık 2,5 milyar dolar artış gerçekleştiğini hesaplıyorlar. Hesaplamalara göre toplam rezerv ise 1 milyar dolar artışla 157,5 milyar dolar ile yeni rekora ulaşacak.