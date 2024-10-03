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Brent petrolün varil fiyatı 74,81 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,81 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 09:56, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 09:53
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Brent petrolün varil fiyatı 74,81 dolar

Dün 76,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 74,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 70,91 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da süregelen çatışmaların daha geniş alana yayılacağı düşüncelerinin küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişeleriyle yükselmeye devam ediyor.

Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, yayımladığı videoda, insansız hava araçlarıyla (İHA) İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da "hayati bir hedefe" saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Saldırının İsrail tarafından engellenemeden amacına ulaştığını ifade eden Seri, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları durana kadar operasyonlarının süreceğini belirtti. İsrail tarafından konuya ilişkin açıklama henüz yapılmadı.

Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler fiyatların yükselişini destekliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasımda yüzde 66 ihtimalle 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de artan ham petrol stokları petrol fiyatların artışını kısıtladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 900 bin varil artarak 416 milyon 900 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Aynı dönemde ABD'nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon 100 bin varil artarak 221 milyon 200 bin varil olarak kaydedildi.

Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde arttığına işaret eden veriler ülkede talebin düştüğü algısını destekleyerek fiyatları baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 76 ile 77,34 dolar aralığının direnç, 73,46 ile 72,26 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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