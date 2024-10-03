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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 9.026,49 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 10:10, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:10
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,65 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,42 ile madencilik oldu.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, bugün yurt içinde gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,09 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Bunun yanı sıra, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 43,23 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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