Kira artış oranı belli oldu
Milyonlarca kiracının merakla beklediği kira artış oranı belli oldu. Eylül ayı enflasyonu 2,9 olarak gerçekleşirken, konut ve işyeri kiralarında tavan zam oranı da netleşti. Buna göre; eylül ayında enflasyon verilerine göre kira ve işyerlerinde tavan kira zam oranı yüzde 63,47 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 10:33, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 10:34
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon yüzde 50'nin altına inerken, konut ve işyerlerinde kira zam oranı da belli oldu.
Kira zam oranı belli oldu
Buna göre, 12 aylık ortalama üzerinden hesaplanan kira tavan zam oranı yüzde 63,47 oldu.
Yüzde 25 sınırlaması kalktı
TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranı, pandemi sonrası yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı. Artık kira zamları TÜFE üzerinden belirlenecek.