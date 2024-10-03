'Ek zam ve refah payı olmadan memurun rahata ermesi mümkün değil'

"Kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi için hükümetten ek zam talep ediyoruz." Diyen Genel Başkan Kahveci, "Kamu çalışanlarının verimli bir biçimde hizmet üretmesi ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için bu taleplerin karşılanması elzemdir." Dedi.

Genel Başkan Önder Kahveci;

"TÜİK'in eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,97 oranında artarken yıllık enflasyon da %49,38 olarak belirlendi. Temmuz ayından bugüne kadar resmi enflasyon %8,93 olurken, memurlara yapılan %10 zamdan geriye sadece 1 puan kaldı.

2024 yılının sona ermesine 3 ay kala, kamu çalışanlarının maaşlarının bu yıl da eriyeceği, alım güçlerinin düşeceği kesinleşti. Her ne kadar enflasyonun düşüş eğilimine girdiği ifade edilse de beklentilerin üstünde gerçekleşen eylül enflasyonu, önümüzdeki dönemde de fiyat artışlarının en büyük sorunlarımızdan biri olacağını gösterdi.

Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi olarak mutfak masraflarında yaşanan gerçek enflasyonu ölçmek adına belli dönemlerde zincir marketlerden aynı marka ve miktarlarda ürünleri alarak değerlendirme yapmaktayız. Buna göre hazırladığımız alışveriş sepeti 2022 yılının mart ayından bugüne değin %296,3 oranında artış göstermiştir. Bu da son 1,5 yılda market harcamalarının aylık ortalama %15 dolayında zamlandığı anlamına gelmektedir.

TÜİK'in açıkladığı enflasyonla market kasalarında görülen enflasyon örtüşmemekte dolayısıyla mutfak enflasyonu, resmi enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, kamu çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde azaltmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Özellikle resmi enflasyon hedeflerine bağlı olarak yapılan maaş zamları, memur ve emeklilerimizin reel enflasyon karşısında güçsüz duruma düşmesine neden olmaktadır.

Bu sebeple dönem sonunda yapılacak enflasyon farkı ödemesinin kamu çalışanlarının maaşlarındaki reel erimeyi kapatamayacağı, hiçbir zaman tutmayan enflasyon hedefine bağlı olarak belirlenen maaş zamlarının memurları memnun etmeyeceği ortadadır. Türkiye Kamu-Sen olarak, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyon sürecinde ek zam ve refah payı taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz.

Kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunması ve iyileştirilmesi için hükümetten ek zam talep ediyoruz. Ekonomik zorlukların yoğun olarak hissedildiği bu dönemde mutfak harcamalarına aylık ortalama kümülatif %15 zam geldiği göz önünde bulundurulduğunda hem gelir dağılımında adaletin sağlanması hem de memurlarımızın refah seviyesinin korunması adına gerçek enflasyona ek olarak refah payının da maaşlara yansıtılmasını istiyoruz. Kamu çalışanlarının verimli bir biçimde hizmet üretmesi ve ailelerinin geçimlerini sağlamaları için bu taleplerin karşılanması elzemdir.

Yaşadığımız yüksek enflasyon ortamında kamu çalışanlarının maaşlarının hızla erimesi, mutfak enflasyonu ile resmi enflasyon arasındaki makasın giderek açılması yalnızca memurlarımızı değil, dolaylı olarak tüm toplumu olumsuz etkileyen bir durumdur. Bu bağlamda, hükümetin taleplerimize olumlu yanıt vermesini ve kamu çalışanlarının yaşam standartlarının korunmasını bekliyoruz." Dedi.