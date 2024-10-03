Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapıldı.

"Kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarıyla son bir haftada 58, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar Irak'ta 1087, Suriye'de 1020 olmak üzere toplam 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi.

79 binden fazla şüpheli hududu geçemeden engellendi

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şüpheli yakalandı, 930 şüpheli ise hududu geçemeden engellendi. Yakalanan şüphelilerden 12'sinin terör örgütü mensubu olduğu öğrenildi.

Böylelikle, 01 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 oldu.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri / uluslararası görevler

Türk Silahlı Kuvvetleri, yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetleri de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda, Portekiz'de Repmus, İtalya'da Dynamic Mastermind, Gürcistan'da Sonsuzluk ve İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli yaklaşma sularında Nusret-2024 tatbikatları başarıyla yapıldı.

Kocaeli'de Yıldırım Seferberlik, Romanya'da Sarmis, Birleşik Arap Emirliklerinde Falcon Strike,

Hava Savunma Birliklerimiz tarafından Hava Savunma Komuta Kontrol, Konya'da Milli Anadolu Ankası tatbikatları gerçekleştiriliyor.

Yunanistan'da NATO Elektronik Harp Denemeleri (NEMO), Fransa'da Cutaway, Pakistan'da Indus Shield, Aliağa'da Müşterek Hava Savunma tatbikatlarının yapılması planlanıyor.

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücünü göstermek ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek maksadıyla 8-11 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest-2024 Faaliyeti gerçekleştirilecek.

Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Oruç Reis gemisine; Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Ütğm. Arif Ekmekçi gemilerinden teşkil edilen Somali Deniz Görev Grubu tarafından refakat ve koruma sağlanacaktır.

Görev Grubu 5 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda Sayın Cumhurbaşkanımızı selamlayarak Somali'ye seyrine başlayacaktır.

15 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında İspanya'da icra edilen "Taktik Liderlik Programı Eğitimi"ne 3 adet F-16 uçağı ile katılım sağlanıyor.

Savunma sanayii/ envantere giren yeni silah sistemleri

2 - 6 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz'e Milli Savunma Bakanlığı standı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları dahil çeşitli hava araçları ve askeri bandonun yanı sıra bakanlığa bağlı Makine Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi ve ASFAT ile katılım sağlanıyor.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Temini kapsamındaki başvuruların bugün sona ereceği duyuruldu.