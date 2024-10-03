'Kamu çalışanlarının maaşlarının eriyeceği kesinleşti'

Kamu Birliği Konfederasyonu'nun açıklamasında; memurlara yapılan %10 zam'dan geriye sadece 1 puan kaldığı ifadelerine yer verildi.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Konfederasyonun açıklamasında; Kamu çalışanlarının maaşlarını eriteceği ve memurlara yapılan %10 zam'dan geriye sadece 1 puan kaldığı vurgulandı.

Kamu Birliği Konfederasyonun Eylül enflasyon rakamlarına rakamlarına ilişkin değerlendirmesi şu şekilde;

"TÜİK'in eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. Buna göre eylül ayında mal ve hizmet fiyatları ortalama %2,97 oranında artarken yıllık enflasyon da %49,38 olarak belirlendi. Temmuz ayından bugüne kadar resmi enflasyon %8,93 olurken, memurlara yapılan %10 zamdan geriye sadece 1 puan kaldı.

'Enflasyon alım gücünü düşürmeye aralıksız devam ediyor'

2024 yılının sona ermesine 3 ay kala, kamu çalışanlarının maaşlarının bu yıl da eriyeceği, alım güçlerinin düşeceği kesinleşti.

Kamu Birliği Konfederasyonu, olarak 1 Ekim itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte kamu çalışanlarının sorunlarına Ekonomik kriz ve yoksulluk karşısında devlet memurlarının yaşadığı zorluklara "Memur Beklenti Paketi" adı altında bir dizi talep ve öneri kamuoyuyla paylaştık.

Yeni yasama yılı açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızın "Enflasyondaki düşüşü milletimiz çarşıda, pazarda, markette daha fazla hissedecek" şeklindeki açıklamaları ile; Kamu çalışanlarının desteklenmesi ve emeğin güçlendirilmesi adına atılması gereken ilk adımdır. TBMM'nin yeni yasama döneminde ele alacağı ilk konu olmalıdır.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle engellenen fazla mesai ücretleri ile koruyucu giyim haklarımızın geri kazanılması ve kış aylarında servis hizmetine duyulacak ihtiyacın hızla değerlendirilip çözüme kavuşturulması büyük önem taşımaktadır. Servis hizmeti sözleşmelerinin yenilenmemesi sonucu kamu görevlilerinin mağduriyeti artarken, bu mağduriyete yol açan kamu işverenlerinin bu sorunun asıl kaynağı olduğunu anlaması gerekmektedir.

Bu rakamlar gerçekle örtüşmüyor'

TÜİK'in açıkladığı enflasyonla market kasalarında görülen enflasyon örtüşmemekte dolayısıyla mutfak enflasyonu, resmi enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmektedir. Bu durum, kamu çalışanlarının alım gücünü ciddi şekilde azaltmakta ve günlük yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.

Kamu Birliği Konfederasyonu, olarak yüksek enflasyon nedeniyle kamu çalışanlarının maaşlarının erimesi ve mutfak enflasyonu ile resmi enflasyon arasındaki farkın açılması, memurlarımızı ve dolaylı olarak tüm toplumu olumsuz etkiliyor. Hükümetten taleplerimize olumlu yanıt verip, kamu çalışanlarının yaşam standartlarını korumasını bekliyor ve bir kez daha yineliyoruz. İfadelerine yer verildi.