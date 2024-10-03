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TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, enflasyon beklentileri ve para politikasına dair önemli mesajlar verdi. Karahan, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve beklentiler tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 15:46, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:47
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TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleştirdiği sunumda enflasyon ve para politikası hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyon beklentilerinde ve ana eğilimde iyileşme sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini ifade etti.

Hizmet enflasyonu düşüş eğiliminde ama yeterli değil

Karahan, sunumunda özellikle hizmet enflasyonuna dikkat çekti. Hizmet enflasyonunun yavaşlama eğiliminde olduğunu, ancak bu grubun diğer çekirdek gruplar olan temel mallara kıyasla daha güçlü seyrettiğini belirtti.

"Hizmet sektöründe zamana bağlı ve geriye dönük fiyatlama davranışları, hizmet enflasyonundaki zayıflamanın gecikmeli ve daha yavaş gerçekleşmesine neden oluyor" diyen Karahan, yıllık kira enflasyonunun eylül ayı itibarıyla yüzde 117'ye ulaştığını ve yıllık hizmet enflasyonunun 45 puan üzerinde seyrettiğini kaydetti.

Kira enflasyonunda gerileme sinyalleri

Kira enflasyonunun hizmet enflasyonundaki ana belirleyici gruplardan biri olduğuna işaret eden Karahan, kira enflasyonunun eylül itibarıyla yıllık yüzde 117'ye ulaştığını ve bu oranın hizmet enflasyonunu daha da yukarıya çektiğini söyledi.

Ancak, çevrimiçi ilan fiyatları ve konut kredisi değerleme raporlarına dayanan verilerde bir miktar iyileşme gözlemlediklerini belirten Karahan, bu göstergelerin son dönemde aşağı yönlü bir hareket sinyali verdiğini ifade etti.

Enflasyon beklentilerinde hedefe ulaşılana kadar sıkı duruş devam edecek

Karahan, para politikası kararlarında gözetilen iki ana koşulun olduğunu belirtti: birincisi, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanması; ikincisi ise enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsaması.

Karahan, "Her iki kriterde de alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, fiyat istikrarı sağlanana kadar para politikasında sıkı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Dezenflasyon süreci ile uyumlu gelişmeler

Makroekonomik göstergelerin dezenflasyon süreci ile uyumlu bir şekilde ilerlediğini belirten TCMB Başkanı, mevcut para politikasının etkilerinin kademeli olarak görüleceğini söyledi.

Karahan, "Enflasyonda kalıcı bir düşüş sağlanması ve beklentilerin öngörülen aralığa yakınsaması, önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz yol haritasında ana belirleyici olacaktır" diye konuştu.

Piyasalarda Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi gecikiyor

Karahan'ın açıklamalarının ardından piyasa analistleri, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusundaki duruşunun, enflasyon verilerindeki iyileşmeye ve beklentilerin öngörülen aralığa gelmesine bağlı olarak şekilleneceğini öngördü.

Kısa vadede ekonomik beklentiler

Enflasyonla mücadele kapsamında, TCMB'nin sıkı para politikasına devam etmesi ve bu süreçte kademeli olarak dezenflasyon sürecinin etkilerinin ortaya çıkması bekleniyor. Karahan'ın hizmet enflasyonuna yaptığı vurgu, bu alandaki katılığın ve geçmişe dayalı fiyatlama davranışlarının yakın dönemde de manşet enflasyonu yukarı çekmeye devam edebileceğini gösteriyor.

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