Özgür Özel: Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli ziyaret ve Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği anahtar teslim törenine katılmak için Antalya'ya geldi. İlk olarak partisinin il binasına ziyarette bulunan Özel, ardından Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Burada anı defterini imzalayan Özel, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TBMM DİREKT BİLGİLENDİRİLMELİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile ilgili sözlerinin sorulması üzerine Özel, "Erdoğan'ın sarf ettiği cümleler dikkat çekici ve endişe verici. Çünkü Erdoğan herhangi birisi değil ve TBMM kürsüsünde İsrail'in gelecek hedefleri arasında topraklarımız olduğunu söylemesi, çok büyük bir konudur. TBMM direkt bilgilendirilmeli. En kısa sürede Erdoğan'ın TBMM'ye bilgilendirme yapmasını diliyoruz. Bu bilgilendirmenin ilgili bakanların ve Erdoğan'ın da Meclis'te bulunduğu, bakanların yanıtlayamadığı soruları yanıtlayacağı şekilde yapılması önemlidir. Bu toplantı bir kapalı oturum şeklinde yapılmalı. Çünkü 'İstihbarat değeri olan konular var, onu burada söyleyemem' dedikten sonra bu spekülasyonların önü alınmaz" dedi.

'FİLİSTİN DAVASI, BÜTÜN CHP'LİLERİN DAVASIDIR'

Özel, "Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle açıktan tehdidi Cumhurbaşkanı dillendiriyorsa, bunu somut gerekçeleriyle açıklaması lazım. Bunu söylemek, 'Benim arkamda durun, savaş durumu var' söylemi, 'Açsınız, yoksulsunuz ama tehlike büyük, beni desteklemelisiniz' noktasındaki faydacılığından endişe ediyor herkes. İsrail'in yaptığı insanlık suçunu ilk günden bugüne lanetledik. Dünyadaki tüm sosyalist, sosyal demokrat liderlere 'Filistin'i tanıyın' diye mektup yolladım. Filistin davası, bütün CHP'lilerin davasıdır. İsrail'in saldırganlığına karşı diplomatik atak, uluslararası kuruluşların harekete geçirilmesi noktasında, hükümet ne yapacaksa destekliyoruz, fazlasını bekliyoruz" diye konuştu.

'GEREĞİNİ BERABER YAPALIM'

CHP Lideri Özel, "Bugün Türkiye'de en büyük sorun; yoksulluk, hayat pahalılığı ve işsizlik. Güvenlik kaygıları arttığında bunlar geriye gidiyor. Bunları önlemeyip, 'Tehlike büyük, şimdi birlik olma zamanı' söylemlerine milletin karnı tok. Bir tehlike görüyorlarsa Meclis'te anlatsınlar, hep beraber bilelim, gereğini beraber yapalım. İstanbul, Ankara'nın belediye seçimlerini beka sorununa çevirip, oy isteyenlerden, Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetip, Mursi için önceki başbakanına oy isteyenlerin samimiyetlerinden şüpheliyiz. Tehlike büyükse, birlikten, beraberlikten yanayız. Bir savaş olduğunda bu ülkeyi savunmayı dedelerimiz gibi biliriz. Birlik, beraberlik olacaksa, önce bu milletle kucaklaşılacak. Normalleşme diyorsunuz bütün muhalifleri içeri atıyorsunuz, endişe ettiklerinize siyasi yasak getirmenin, herkesi yıldırmanın peşindesiniz. İsrail kim, cürmü kadar yer yakar" diye konuştu.

'BU ÜLKENİN BÜTÜN SEÇİLMİŞ PARTİLERİ DEĞERLİDİR'

Özgür Özel, "Bize geçmişte HDP'li milletvekilleriyle el sıkıştık diye 'Terör örgütü ile el ele, kol kola' diyenler oldu. Devlet Bahçeli, 'Kapatılsın, milletvekilleri içeri atılsın, Hazine yardımı verilmesin, terör yuvası' dediği partiye gitti, el sıkıştı. Bize bu yüzden etmedikleri hakaret kalmadı. Devlet Bey kadar hararetli el sıkışıp, büyük bir memnuniyetle kucaklaşmayı geçmişte yapmadım. Bu ülkenin bütün seçilmiş partileri değerlidir, herkes birbiriyle el sıkışmalıdır ama işime geldiği zaman normalleşeyim, işime geldiği zaman düşman hukuku uygulayayım; öyle şey yok. Türkiye'nin güvenlik sorununu bahane edip, 'Az daha katlanın' demeyeceksiniz. Türkiye'nin güvenlik meselesiyle ilgili bilgi istiyoruz. İsrail meselesinde varsa tehdit bilmek istiyoruz. İsrail'in gücü Türkiye'ye yetmez, o Netanyahu'nun hep birlikte alnını karışlarız; ama bu sorunla Türkiye'nin gerçek sorunlarının üstünü örttürmeyiz" dedi.

'ERKEN SEÇİM İSTİYORUZ'

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Bu şartlarla Erdoğan'ın '5 yılı tamamlayacağım' inadı beyhudedir. Gelecek sene kasım ayı görev süresinin yarısında, eğer erken seçim olursa hep birlikte milletin önüne gideriz. Erken seçim olmayıp, 5 yılın sonuna doğru 'Gelin seçimleri yapalım, ben de aday olayım' derse öyle bir şey yok. En geç önümüzdeki sene kasım ayında, deseler ki 'Martta yapalım', dünden hazırım. Partimiz de iktidarda olacak. Erken seçim istiyoruz. CHP'de talip olduğum görev, Cumhuriyetin 2'nci yüzyılının ilk seçimlerinde partiyi iktidar yapan genel başkan olmaktır. Bunun dışında kişisel olarak hiçbir adaylığım, kendime dair hiçbir talebim yoktur. Partide herkes, her göreve aday olabilir. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın aday gösterdiğimiz gün, bana söylediği söylemleri bana herhalde annem söyler; bu kadar güzel şeyleri. Kulağımda hep o güzel ifadeleri var, bundan sonra da onlara kalacak."

'YURT DIŞINDA ÜLKEYİ REZİL ETMEYE KİMSENİN HAKKI YOK'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin herkesin fikrine başvurup, ortak akılla en iyi adayı belirleyeceklerini belirten Özel, "CHP'nin belirleyeceği cumhurbaşkanı adayı, bir sonraki cumhurbaşkanı olacak. Kişilerin söylemleri ve onlara verilmesi gereken cevaplar var. Bir de kişilerin temsil ettiği makamlar var. Cumhurbaşkanına, partisine oy verenlerin şahsında saygı göstermek, elini sıkmak, MHP'ye oy verenleri Devlet Bahçeli temsil ediyor, onunla selamlaşmak, telefonlaşmak, HDP 6,5 milyon oy almış, o seçmenin temsilcileriyle merhabalaşmak, İYİ Parti'yi temsilen Müsavat Bey'e sarılmak siyasette olmazsa olmazlar. Bunlar olmazsa, o kişilere oy verenlere saygı duymuyorsunuz. Siyasette ellerin havada bırakıldığı dönemi CHP, geride bıraktı. Mücadeleyse sonuna kadar, ama küfürsüz, hakaretsiz. Erdoğan'a karşı bir kelime eksik söylemiyoruz; ama bu ülkenin iktidarıyla muhalefetinin birbirlerine bunları söylemesi, yurt dışında ülkeyi rezil etmeye kimsenin hakkı yok. Sayın Bahçeli ile Erdoğan birbirlerine neler söylemiş. O sözleri köy kahvesinde söyleseniz, olay çıkar" diye konuştu.

Özgür Özel, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran ile ilgili soruya, birilerinin bir şeyler bildiğini ancak feodal ve siyasi sebeplerden sustuğu karşılığını verdi.