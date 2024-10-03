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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul'da vefat eden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun cenazesi, Şişli'de düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 15:58, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:59
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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Cıvaoğlu için Teşvikiye Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakanlardan Tansu Çiller ile siyaset, spor, sanat ve medya camiasından birçok kişi katıldı.

Taziyeleri kabul eden Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, 55 yıllık birlikteliklerinin ardından eşini kaybetmenin kendisi için büyük boşluk olacağını ifade etti.

Güneri Cıvaoğlu'nun birçok vasiyeti olduğunu belirten Canan Cıvaoğlu, "Çok şeyler söyledi. Fakat en aklımda kalan mezarlığına kokulu yasemin istiyordu." dedi.

İş adamı Aydın Doğan ise Cıvaoğlu ile uzun yıllar beraber çalıştıklarını söyleyerek, "Değerli bir arkadaşımızdı. Ayrıca bir dostluğumuz da vardı. Son günlere kadar hep beraberdik. Beraber oturduk, beraber kalktık. Nasip bu kadarmış. O da zaten çok uzamayacağını biliyordu." diye konuştu.

Cıvaoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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