Öğretmen boğazına şeker takılan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bu arada öğretmenin, öğrencisine okul koridorunda Heimlich manevrası yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Topsöğüt Akpınar İlkokulu'nda görev yapan öğretmen Yusuf Doğan, 3. sınıf öğrencisi Talha Elokuş'un derste nefes alamadığını fark etti.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net