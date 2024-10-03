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Erkek turistler cami ziyaretinde kadınlar için bırakılan etekleri giydi

Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin videosu, sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 16:30, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:43
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İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ayşenur Şaş tarafından çekilerek sosyal medyada paylaşılan videoda, bir turist kafilesindeki erkeklerin saygıdan dolayı şortlarının üzerine etek giyip camiyi gezdiği ve fotoğrafladığı görülüyor. Video, paylaşıldığı mecralarda çok sayıda beğeni aldı, yorum yapıldı.

Yeşil Cami müezzin kayyımı İrfan Akbulut, gazetecilere, 7 yıldır görev yaptığı caminin çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırladığını söyledi.

Özellikle yabancı turistlerin camiye girmeden önce girişteki talimatnameyi okuduğunu belirten Akbulut, "İslam'ın mabedine nasıl girilmesi gerektiğini oradan öğrenip özellikle erkek kardeşlerimizin, bayanlara ayrılmış olan bölümden etekler alıp giydiğine çok şahit oluyoruz. Bu, tabii İslam'ın mabedine, farklı bir dinden de olsa saygıdan ötürü çokça karşılaştığımız bir durum. O yüzden biz, camilerimize girerken böyle hassasiyet gösteren yabancı turist kardeşlerimizi görünce çok fazla mutlu, memnun oluyoruz." diye konuştu.

"Erkekler genelde böyle giyinip birbirlerini hatıra fotoğrafı çekip gülüşüyorlar. Ona da şahit olduk." diyen Akbulut, kılık kıyafetle ilgili sözlü uyarıda bulunulmamasına rağmen turistlerin kurallara uyduğunu ifade etti.

Akbulut, turistlerin kurallara uymasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sosyal medyada sanki yanlış anlayıp da böyle giyindikleri gibi bir algı oluştu gördüğümüz kadarıyla ama değil. Onların İslam'a olan saygılarından, İslam'a olan hürmetlerinden ve buranın kurallarına uymaya gayret göstermelerinden kaynaklı bir durumdur. Yanlış anlamayla kesinlikle bir ilgisi yoktur." dedi.

Kur'an-ı Kerim'in 16 farklı dilde mealini bulundurduklarını, isteyen turistlere hediye ettiklerini anlatan Akbulut, "İslam'a ve İslam'ın mabetlerine inanılmaz derecede özellikle birkaç senedir çok büyük bir ilgi var. Bundan da son derece memnunuz. Tabii ki İslam'ı tanımalarını, İslam ile müşerref olmalarını da temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

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