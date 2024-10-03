Sinan Ateş'in yakınlara saldıran kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "02.10.2024 tarihinde Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsündeki duruşma salonunda görülen ve kamuoyunca Sinan Ateş cinayeti olarak bilinen dosyanın yapılan yargılanması sırasında verilen arada, kurum ana girişi nizamiyesi karşısında bulunan kafeteryada meydana gelen mağdurlar S.A.K., S.A.Y., M.K. ve B.G.'ye yönelik yaralama olayı ile ilgili şüpheli M.C.K. Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile aynı gün gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında 03.10.2024 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilen şüpheli M.C.K. ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Kadına Karşı Basit Yaralama' suçundan talep doğrultusunda tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle sürdürüldüğü, hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.