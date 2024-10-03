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İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda büyük bir tehlike atlatıldı. Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı. Gemilerin Ahırkapı açıklarına çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 17:50, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 17:52
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İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı

Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED-1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisi Üsküdar açıklarında çarpıştı.

Kazanın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Batum'dan Suudi Arabistan'a seyreden 80 metre boyundaki AYED 1 isimli kuru yük gemisi ile İspanya'dan Batum'a seyreden 180 metre boyundaki BUNUN ACE isimli dökme yük gemisinin Üsküdar önlerinde birbirine sürtmesi nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-2, KURTARMA-5 ve MEHMETÇİK Römorkörlerimiz ile KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemiler, Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekilecektir. Meydana gelen olayda, gemilerde sadece maddi hasar meydana gelmiş olup olay takip edilmektedir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-2, Kurtarma-5 ve Mehmetçik Römorkörleri ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu olay yerine sevk edildi. Gemilerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne çekileceği öğrenildi." ifadeleri kullanıldı.

KAZANIN ARDINDAN TELSİZE YANSIYAN KONUŞMALAR: PARKI BOŞALTIN

Kazanın ardından, bölgede bulunan bir yolcu teknesi kaptanının telsizden, "Parka doğru geliyor, parkı boşaltın" dedikten sonra, diğer gemiye ise, "Kaçın kurtulun" dediği duyuldu.

Olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Kıyı Emniyeti, bir ihmal olup olmadığını araştırıyor.

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