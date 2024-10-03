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Bursa'da dere içinde sır ölüm

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişinin dere içerisinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, ilk incelemelere göre şahsın dün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 18:20, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 19:24
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Bursa'da dere içinde sır ölüm

Merkez, Yıldırım ilçesi Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı'nda bir kişinin dere içinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Dereye inen sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. İlk incelemeleri yapılan cesedin yüksekten düşme veya köprüden atlamadığını tespit ederken, cesedin 3 gündür aranan tekstil işçisi 46 yaşındaki Kadir Bingöl'e ait olduğu öğrenildi. AFAD ekiplerince dereden çıkarılan Bingöl'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Bingöl'ün yakınları ise sinir krizi geçirdi. Bingöl'ün yakınları polis ekiplerince sakinleştirildi.

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