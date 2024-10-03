Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasındaki arbedeye soruşturma

Konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği aktarılan açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

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