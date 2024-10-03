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Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasındaki arbedeye soruşturma

Çankırı'da özel harekat polisleri ve akaryakıt istasyonu çalışanları arasında yaşanan tartışma ve arbedeye ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 18:50, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 18:51
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Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanları arasındaki arbedeye soruşturma

Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında il merkezindeki akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanlar arasında tartışma ve arbede yaşandığı belirtildi.

Konunun Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettiği aktarılan açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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