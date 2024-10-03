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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 998 milyon dolar artış kaydetti. Toplam rezervler 157 milyar 390 milyon dolar ile rekor kırdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 19:30, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar yükselişle 157 milyar 390 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 27 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 285 milyon dolar azalışla 93 milyar 824 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 20 Eylül'de 94 milyar 109 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 283 milyon dolar artışla 62 milyar 283 milyon dolardan, 63 milyar 566 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 27 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 998 milyon dolar artarak 156 milyar 392 milyon dolardan, 157 milyar 390 milyon dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise geçen hafta 29,4 milyar dolardan 31,7 milyar dolara yükseldi.

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