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TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanlığına TOGG Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı seçildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Ekim 2024 20:27, Son Güncelleme : 03 Ekim 2024 20:28
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TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi

2018 yılından beri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından yürütülen TOGG'un yeni Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı oldu.

Anadolu Grubu, BMC, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB ortaklığıyla kurulan TOGG'un Yönetim Kurulu Başkanlığı seçilen Tosyalı, 2021 yılından beri BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin de Yönetim Kurulu Başkanlığını üstleniyor.

- Fuat Tosyalı'nın öz geçmişi

Tosyalı Holdingin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay'da doğdu.

Tosyalı, Babası Hacı Şerif Tosyalı'nın soba-boru ve kazan-kova imalatıyla başlattığı işi 1970'Ii yıllarda devralarak aktif ticaret hayatına atıldı ve 1988'de Tosyalı Metal Ticaret şirketini kurdu.

1993 yılında Tosyalı Demir Çelik Sanayi AŞ'yi kurarak 1994 yılında ilk olarak inşaat demiri üretimiyle sanayiciliğe adım atan Tosyalı, kısa zamanda çelik üretiminde birçok segmentte farklı şirketleriyle üretim yapar hale geldi.

Tosyalı, 1996'da Tosyalı Dış Ticaret AŞ'yi kurarak ilk ihracatını gerçekleştirirken 1998'de tüm şirketlerini Tosyalı Holding çatısı altında topladı.

2006 yılında Türkiye'nin en çok ihracat yapan ilk 100 şirketinden biri olan ve 2010'da Türkiye'de ilk özel sektör yassı çelik üretimini yapan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, odağını dünya devleriyle ortak yatırımlara ve küresel pazarlara çevirdi. 2011'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük sınai yatırımı olan Tosyalı Algerie'nin temellerini atan Tosyalı, Senegal, Angola, Libya-Bingazi, İspanya ve Körfez ülkelerine yatırımlarda bulunarak Tosyalı Grubunu global bir demir çelik devine dönüştürdü.

Grup, Japon devi Toyo Kohan ile Tosyalı Toyo'yu, ABD'li Harsco ile Tosyalı Harsco'yu devreye aldı.

Tosyalı aynı zamanda Türkiye'nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da 2021 yılından beri sürdürüyor.

Fuat Tosyalı, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) ile Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu ile Türkiye Vergi Konseyinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

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