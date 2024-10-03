Sivas'ta otomobil traktöre çarptı:1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Suşehri ilçesi D-100 karayolunda meydana geldi. F.K. yönetimindeki 29 T 0408 plakalı ticari taksi, Nazım Bulduk yönetimindeki 58 SD 057 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör sürücüsü Bulduk ağır yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bulduk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bulduk'un cenazesi Suşehri Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan ticari taksi sürücüsü ise tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı..