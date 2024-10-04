Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılığına atama yapıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 00:54, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 01:49
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/341
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13 üncü maddeleri gereğince Haşan YILDIRIM atanmıştır.
3 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2024/342
Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet YILMAZ atanmıştır.
3 Ekim 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI