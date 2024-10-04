2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm

Yenişafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre; Emekli aylığı bağlanacak kişilerin 2025 ve sonrasında maaşlarında oluşacak hak kaybının giderilmesi için kurumlar arasında sürdürülen çalışmalarda sona gelindi. Öne çıkan formülün yönetmelik değişikliği ile sorunun çözüme kavuşturulması olduğu öğrenildi. Üzerinde durulan çözüm yöntemi ise kat sayı. Buna göre 2025'te emeklilik hakkı kazanacak kişi dilekçesini 2027'de verse bile, maaşı katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanacak. Bu durumun yüksek enflasyon kaynaklı olduğu için yönetmeliğin değiştirilmesinin doğru yöntem olacağı ifade edildi. Kaynaklar, yasanın çıkarılması halinde ister istemez yönetmeliğin de değişeceği için kısa yoldan çözümün kat sayı formülünün yönetmeliği ekleneceğini ifade etti.

ANALİZ ÇIKARMAYA BAŞLANDI

Etki analizi ve maliyet tablolarının netleştirilmesinden sonra gerekli düzenlemelerin yapılacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, ekonomi kurmayları sorunun kanun değişikliğine gerek kalmadan çözülmesinden yana. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucunda emeklilik kanununda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılması görüşü ağırlık kazandı.

AK Parti kaynakları da yasada değişiklik yapılmasına gerek olmayabileceğini ifade ederek, "Önce etki analizi ve maliyet tablolarını inceleyeceğiz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok. Bazılarına bağlanacak aylıkta neredeyse hiç bir değişim yokken bazılarında 14 bin lirayı bulan kayıplar var" dedi.