Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak!

Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Adalet Bakanlığı Bakan yardımcılığına atama yapıldı
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
KYK ek yurt başvuruları başladı
KYK ek yurt başvuruları başladı
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Serhat Akın, silahlı saldırıdan sonra ilk kez konuştu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 08:19, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 07:59
Yazdır
Oruç Reis üç boyutlu sismik arama yapacak!

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın İstanbul Boğazı'ndan geçecek olan Oruç Reis'i Somali'ye uğurlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Somali'de 15 bin kilometrekarelik bir deniz yetki alanında arama ruhsatı bulunduğunu ifade ederek "Bu kapsamda aramanın ilk adımı sismik faaliyet. Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Oruç Reis'i sismik çalışmalar yapmak üzere Somali'ye uğurlayacağız. Oruç Reis, belirlenmiş deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış 3 boyutlu sismik çalışma yapacak. Oruç Reis'in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu öngörüyoruz" dedi.

ÖZEL TASARIM
Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Oruç Reis, dizaynından üretimine kadar tüm aşamalarında Türk mühendis, teknisyen ve işçilerinin emekleri sonucunda denize indirilerek 2017 yılında çalışmalara başladı. Jeofizik, jeolojik, oşinografik ve hidrografik çalışma yapma amacıyla özel olarak tasarlanan gemi, 87 metre uzunluğa, 23 metre genişliğe ve 34 metre yüksekliğe sahip.

Oruç Reis, deniz altında petrol ve doğal gaz aramacılığı faaliyetlerinde hem iki hem de üç boyutlu sismik araştırma yapabiliyor. Oruç Reis, bugüne kadar Mavi Vatan'da çok sayıda sismik faaliyet yürütürken üç boyutlu ve iki boyutlu olmak üzere toplamda 23 bin kilometrekarenin üzerinde veri topladı.

3 SAHADA RUHSAT
2024'te Türkiye ve Somali, bakanlıklar ve hükümetler arasında mutabakat zaptları imzaladı. Türkiye Petrolleri, Somali denizlerinde 3 sahada ruhsat aldı. Enerji Bakanlığı, her biri yaklaşık 5'er bin kilometrekarelik alanı temsil eden 3 ruhsat sahasında ilk olarak sismik faaliyet yürütmek üzere harekete geçti.

2 FIRKATEYN VE 3 GEMİ EŞLİK EDECEK
Oruç Reis; Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Bu ayın sonuna doğru belirlenen sahada olması planlanan Oruç Reis'e görev süresi boyunca donanmadan iki fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek. Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında bu sahalara özel olarak bugüne kadar hiç yapılmamış olan üç boyutlu sismik bir çalışma icra edecek. 7 ay sürecek çalışmada hem doğalgaz hem de petrol için veri toplayacak.

ELEKTRİK ARIZASINA HIZLI ÇÖZÜM
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ), "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" üzerinden 5 yılda alınan 1.5 milyona yakın ihbarın çözüme kavuşturulduğunu bildirdi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) katkılarıyla TEDAŞ'ın geliştirdiği uygulama 520 bin kullanıcı tarafından indirildi. Uygulamada elektrik kesintisi ile elektrik arızalarına yönelik bilgilendirme, takip ve sorgulama, kullanıcı geribildirimi, abone ve tesisat eklenmesi ile sonuçlanan ihbarın silinmesi gibi özellikler bulunuyor. Uygulama üzerinden bırakılan ihbarlar, Alo 186 hattını aramaya gerek kalmadan hızlı ve kolayca çözülüyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber