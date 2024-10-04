4'te 0 çektik! Ülke puanı sıralamasında son durum

Ülke puanı sıralamasında; Çekya, Norveç, Avusturya, Belçika gibi takımlarla mücadele eden Türkiye için bu hafta pek parlak geçmedi. Avrupa'daki temsilcilerimiz 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Letonya ekibi RFS karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente önünde 1-0 geriye düşmesine rağmen karşılaşmadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer takımımız Beşiktaş ise, Frankfurt'a sahasında 3-1 kaybetti. Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir, çarşamba akşamı Rapid Wien'e sahasında 2-1 yenilmişti.

Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında 37.300 puanla 10. sırada yer alırken, en yakın takipçimiz olan Norveç ise 32.250 puanda.

Çekya ekipleri başarılı sonuçlarla ülkelerini 40.450 puanla 9. basamağa taşıdı. UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2024-2025 SEZONU1- İngiltere 92.160

2- İtalya 21.231

3- İspanya 75.703

4- Almanya 74.035

5- Fransa 61.379

6- Hollanda 56.566

7- Portekiz 52.616

8- Belçika 46.000

9- Çekya 40.450

10- Türkiye 37.300