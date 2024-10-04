Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 4,07 puan artışla 8.902,30 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,89 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,52 ile spor oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD'nin istihdam raporundaki veriler yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken, bugün istihdam piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasalarda oynaklığı artırabileceği öngörülüyor.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançların takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.