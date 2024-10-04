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Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor

TCMB, Banka Kredileri Eğilim Anketi'nde 3. Çeyrek sonuçlarına göre, "Son çeyrekte bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı yönünde" oldu. Taşıt kredilerinde uygulanan sıkılaşma seyrinin sonuna gelindiği belirtilirken, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın sürmesi bekleniyor. Ticari kredilerde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talebin azaldığı görüldü.

Haber Giriş : 04 Ekim 2024 10:23, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:23
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Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor

Ekonomim'de yer alan habere göre; Merkez Bankası, 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisinin, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönünde olduğunu bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 3. Çeyrek Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayınladı.

Raporda, konut ve taşıt kredilerinde sıkılaşmada sona gelindiği görülürken, ihtiyaç kredilerinde ise sıkılaşmanın sürmesinin beklendiği ortaya çıktı.

TCMB'nin raporunda şöyle denildi:

"2024 yılının üçüncü çeyreğinde, bankaların genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırmaya devam ettiği görülmüştür.

Alt kırılımlar incelendiğinde, tüm kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenmiştir. 2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletmelere verilen kredilere uygulanan standartlardaki sıkılaşmanın zayıflayarak devam edeceği yönündedir.

Bireysel kredilerde gevşeme sinyalleri

2024 yılının üçüncü çeyreğinde tüm bireysel kredi türlerine uygulanan standartlarda sıkılaşmanın devam ettiği görülmüştür.

2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut kredilerine uygulanan standartların gevşemeye başlayacağı, taşıt kredilerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin sona ereceği, diğer bireysel kredi türlerine uygulanan standartlardaki sıkılaşma seyrinin ise devam edeceği yönündedir.

Şirketler döviz kredilere yöneldi

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalış, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde zayıflayarak devam etmiştir.

Alt kırılımlar incelendiğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler dışındaki tüm kredilere olan talepte azalış gözlenmiştir.

2024 yılının son çeyreğinde, genel olarak işletmelere verilen kredilere olan talepteki azalışın zayıflayarak devam etmesi beklenmektedir.

2024 yılının üçüncü çeyreğinde, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki azalış seyri yerini artışa, taşıt kredi talebinde bir önceki çeyrekte görülen artış ise yerini tekrar azalışa bırakmıştır.

Bireysel kredilere talep artacak

2024 yılının son çeyreği için bankaların beklentisi, konut ve diğer bireysel kredi talebindeki artışın devam edeceği, taşıt kredi talebindeki azalışın ise tekrar artışa döneceği yönündedir.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarında sıkılaşma yönlü, yurt dışı fonlama koşullarında ise gevşeme yönlü seyrin devam ettiği görülmüştür.

2024 yılının son çeyreği için, yurt içi fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın yerini gevşemeye bırakacağı, yurt dışı fonlama koşullarındaki gevşemenin ise güçlenerek devam edeceği beklenmektedir."

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