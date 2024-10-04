ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bine dayandı. ANFİDAP üyeleri, Katil İsrail'in 1 yıldır süren soykırımını protesto etmek için 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş parkından başlayıp, Anadolu Meydanına kadar süren bir yürüyüş düzenleyecek.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Ankara'daki 30'u aşkın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek ANFİDAP'ı kuran gönüllüler, Bir yıllık süre içerisinde 400'ten fazla eylem, yürüyüş ve miting yaparak bu soykırıma sessiz kalmadıklarını tüm dünyaya haykırdı.

ANFİDAP üyeleri İsrail'in bu işgaline sessiz kalmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ''Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' protestosu için bir çağrı metni yayımlandı.

ANFİDAP'ın çağrı metninde,

'' Gelinen nokta itibariyle saldırılarını aralıksız sürdüren işgal güçleri yüzde 80'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 42 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail, başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere destekçilerinin gücünü arkasına alarak pervasızca katliamlarını sürdürdü. BM, AB gibi insan hakları, hukuk, demokrasi gibi değerleri savunduğunu iddia eden tüm kurum ve kuruluşlar iflas etmiş, adeta soykırımın izleyicisi konumuna gelmişlerdir. Batılı devletlerin desteği ve İslam dünyasının suskunluğundan cesaret alan Siyonistler, "Ortadoğu" diye tabir edilen bölgede saldırılarını genişletiyor. Saldırılarını Gazze ile sınırlı tutmayan işgalciler, tüm dünyayı yok sayarcasına Batı Şeria, Kudüs, Lübnan, Suriye, Yemen ve hatta İran'a dahi saldırma şımarıklığını sergiliyor. Bizler de ANFİDAP olarak işgalcilerin kalbine bir hançer gibi saplanan Aksa Tufanının birinci yılında Filistin'deki soykırıma isyan ederek alanlarda olacağız. Gazze'yi asla unutmadığımızı, Filistin'in özgürlüğü için mücadelemizin sürdüğünü göstermek için bir kez daha meydanlarda Siyonizm'e ve emperyalizme karşı yürüyeceğiz. 6 Ekim'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da tüm gücümüzle meydanları dolduracağız. Bu süreçte toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yürüyüş davetimizi ilettik. Tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarını bizzat ziyaret ederek yürüyüşümüze davet ettik. Büyük oranda olumlu geri dönüşler alarak toplumumuzun bütün kesimleriyle beraber yüzbinleri bulan bir yürüyüş yapacağız. Toplumumuzun bütün kesimlerinden destek alan "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü" ile Filistin davasını Milli Mücadele gibi gördüğümüzü dünyaya ilan edeceğiz. 6 Ekim saat 13.30'da Kurtuluş Metro istasyonundan yürüyüşle başlayacak eylemimize, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, siyasi parti temsilcileri, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek grupları yer alacak. Yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada yapılacak basın açıklamasıyla programımız sona erecek.'' İfadelerine yer verildi.