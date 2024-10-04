Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
2025 emeklilerine yönetmelikle çözüm
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
MEB paylaştı: 1 milyon 168 bin 896 öğretmen görev yapıyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
Bakan Uraloğlu: Havayolunda 12 yeni iç hat seferi başlayacak
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki yük gemisi çarpıştı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
İstanbul'daki okullarda 5 bin 500 ek temizlik personeli göreve başladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis'te kapalı oturum yapılabilir
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşüyor
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Eylül ayının zam şampiyonu açıklandı
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Yılbaşından bu yana 2 bin 107 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Mehmet Şimşek: Haziranda başlayan dezenflasyon süreci devam ediyor
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Teknofest'teki gösteri uçuşları neden yapıldı? MSB'den açıklama
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
Duruşmada başörtülü hakimi reddeden avukata hapis talebi
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
'Geçici mühlet', 1200'e yaklaştı
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da Katil İsrail'i protesto etmek için ''Soykırıma isyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' düzenleyecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 10:39, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 10:57
Yazdır
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bine dayandı. ANFİDAP üyeleri, Katil İsrail'in 1 yıldır süren soykırımını protesto etmek için 6 Ekim Pazar günü saat 13.30'da Kurtuluş parkından başlayıp, Anadolu Meydanına kadar süren bir yürüyüş düzenleyecek.

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Ankara'daki 30'u aşkın sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek ANFİDAP'ı kuran gönüllüler, Bir yıllık süre içerisinde 400'ten fazla eylem, yürüyüş ve miting yaparak bu soykırıma sessiz kalmadıklarını tüm dünyaya haykırdı.

ANFİDAP üyeleri İsrail'in bu işgaline sessiz kalmayacaklarını bir kez daha yineledi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, ''Soykırıma İsyan Filistin'e Destek Yürüyüşü'' protestosu için bir çağrı metni yayımlandı.

ANFİDAP'ın çağrı metninde,

'' Gelinen nokta itibariyle saldırılarını aralıksız sürdüren işgal güçleri yüzde 80'i kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 42 bine yakın Filistinli kardeşimiz şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. Gazze'de taş üstünde taş kalmadı. İsrail, başta ABD, İngiltere, Almanya, Fransa olmak üzere destekçilerinin gücünü arkasına alarak pervasızca katliamlarını sürdürdü. BM, AB gibi insan hakları, hukuk, demokrasi gibi değerleri savunduğunu iddia eden tüm kurum ve kuruluşlar iflas etmiş, adeta soykırımın izleyicisi konumuna gelmişlerdir. Batılı devletlerin desteği ve İslam dünyasının suskunluğundan cesaret alan Siyonistler, "Ortadoğu" diye tabir edilen bölgede saldırılarını genişletiyor. Saldırılarını Gazze ile sınırlı tutmayan işgalciler, tüm dünyayı yok sayarcasına Batı Şeria, Kudüs, Lübnan, Suriye, Yemen ve hatta İran'a dahi saldırma şımarıklığını sergiliyor. Bizler de ANFİDAP olarak işgalcilerin kalbine bir hançer gibi saplanan Aksa Tufanının birinci yılında Filistin'deki soykırıma isyan ederek alanlarda olacağız. Gazze'yi asla unutmadığımızı, Filistin'in özgürlüğü için mücadelemizin sürdüğünü göstermek için bir kez daha meydanlarda Siyonizm'e ve emperyalizme karşı yürüyeceğiz. 6 Ekim'de tüm Türkiye'de olduğu gibi Ankara'da da tüm gücümüzle meydanları dolduracağız. Bu süreçte toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek yürüyüş davetimizi ilettik. Tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarını bizzat ziyaret ederek yürüyüşümüze davet ettik. Büyük oranda olumlu geri dönüşler alarak toplumumuzun bütün kesimleriyle beraber yüzbinleri bulan bir yürüyüş yapacağız. Toplumumuzun bütün kesimlerinden destek alan "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek Yürüyüşü" ile Filistin davasını Milli Mücadele gibi gördüğümüzü dünyaya ilan edeceğiz. 6 Ekim saat 13.30'da Kurtuluş Metro istasyonundan yürüyüşle başlayacak eylemimize, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular, sağlık çalışanları, sanatçılar, siyasi parti temsilcileri, engelliler, çocuklu ve bebekli anneler ile çeşitli meslek grupları yer alacak. Yürüyüş, Anadolu Meydanı'nda tamamlanacak. Burada yapılacak basın açıklamasıyla programımız sona erecek.'' İfadelerine yer verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber