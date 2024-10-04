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Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı pazar günü yapılacak

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 11:27, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:42
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Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı (2024-Sayıştay Eleme) 6 Ekim Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, toplam 10 bina ve 160 salonda uygulanacak sınava 4 bin 970 adayın başvurduğunu belirtti.

Emniyet görevlisi dahil 573 personelin sınavda görev alacağını belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Adaylara Genel Yetenek Testi, Genel Kültür Testi ve Alan Bilgisi Testleri uygulanacak. Genel Yetenek Testi 35 sorudan, Genel Kültür Testi 10 sorudan, Alan Bilgisi Testleri 15'er sorudan oluşacak. Adaylara 140 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler."

Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak, sonuçlar ise 31 Ekim'de açıklanacak.

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