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Ayrıldığı kadının selasını okutan 'ısrarlı takip' sanığına hapis cezası

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı kadını ayrıldıktan sonra tehdit ettiği, koruma kararını ihlal ederek sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 11:47, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 11:49
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Ayrıldığı kadının selasını okutan 'ısrarlı takip' sanığına hapis cezası

Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Zafer K'nin ifadesi cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alındı. Mağdur Tuğçe E. ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tuğçe E, korkularının devam ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Sanık Zafer K. ise tutukluluğunun kaldırılmasını, beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkemenin hakimi, "ısrarlı takip" suçundan 1 yıl, "kadına karşı tehdit"ten 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Cami hoparlöründen okunan sela, cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti

Zafer K, ağustos ayında Osmangazi ilçesinde bir süre dini nikahla birliktelik yaşayıp ayrıldığı tek çocuğunun annesi Tuğçe E'yi tehdit ettiği iddiasıyla Başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınmıştı.

"Israrlı takip" suçundan tutuklanan Zafer K'nin, kendisi hakkında koruma kararı çıkartan Tuğçe E'ye sözlü tacizde bulunduğu, onun öldüğünü iddia ederek Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki caminin hoparlöründen selasını okuttuğu ortaya çıkmıştı. Camiden okunan sela, cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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