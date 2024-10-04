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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 12:57, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 12:59
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

- Program

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Samsun'a gidecek.

Ay-yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavik'e geçecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta TSİ 21.00'de yapacak.

14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

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