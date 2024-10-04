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İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun

TİCARET Bakanlığı tarafından ikinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi'nin başarılı olduğu, satış bitene kadar paranın banka havuzunda kalması ve her işlemde onay alınması nedeniyle ihtilafların ortadan kalktığı, dolandırıcılığın önünün kesildiği belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 13:06, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:06
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İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun

İkinci el araç satışında 'Güvenli Ödeme Sistemi' çıktı. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen ödeme sistemi 27 Eylül tarihinden itibaren zorunlu hale getirildi. Sistemle, alıcı ve satıcı arasında ödeme açısından yaşanan ihtilafların ortadan kalkarken sektör temsilcileri ve vatandaşlar bu uygulamadan memnun kaldı. Bu sistem sayesinde sahte para, nakit ödeme zorlukları ve satış bedelinin ödenmemesi gibi farklı dolandırıcılık riskleri ortadan kalktı.

İkinci el otomobil alım satımı yapan Fahri Karlık, "Yeni sistem, 'güvenli alışveriş sistemi' biz bunu eskiden beri talep ediyorduk. Piyasada çok dolandırıcı var. Vatandaşlar mağdur oluyordu. Bu durum da bizi çok üzüyordu. Önüne geçilmesi için galericiler odası başkanlığı ve bakanlığımızla, koordineli çalışma yapıldı. 27 Eylül itibari ile güvenli alışveriş sistemine geçildi. E-devlet üzerinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden aracını sisteme tanımlıyorsun, banka alıcı, satıcı ve notere şifre gönderiyor. O şifre geldikten sonra satış yapılıyor. Para anlaşmalı bankaların havuzunda duruyor. Para havuza düştükten sonra mesajlar geliyor. Alışveriş bittikten sonra havuzdaki para satıcının üstüne geçiyor. Güvenli ödeme sistemi başladığımız günden itibaren dolandırıcılık tamamen ortadan kalktı. Kesinlikle bir vatandaşın dolandırılması bu sistemde mümkün değil. Sistem çok basit, yarım dakika sürmüyor" dedi.

Güvenli alışveriş sisteminin çok iyi olduğunu söyleyen evli iki çocuk sahibi Şennur Kesicioğlu (51), "Güvenli alışveriş sistemi çok iyi oldu. Artık dolandırılmadan bu işi yapmak çok iyi geldi. Bizim için daha güvenli, daha garanti. Daha önce de araç aldım fakat tedirgin oldum. Şimdi çok rahatım, memnunuz" dedi.

Oto alım satımı yapan Ali Berke Belli (20) ise "Bu sistem çok iyi, çok rahat. Sıfır risk. Satıştan sonra satıcının hesabına geçiyor. Alıcı kendini koruma altına alıyor" ifadelerini kullandı. Aracı Belli'den satın alan Hüseyin Palak (27) da " Yeni sistem güvenli. Eskiden 'Vazgeçer mi?', 'Kandırılır mıyım?' diye düşünülürdü artık içimiz rahat bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz. Güvenli ve rahat, çok mutluyum" diye konuştu.

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