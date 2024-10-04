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Okul servisinin altında ezilen öğrenci hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde okul çıkışı kendisini evine bırakan servisin altında kalarak ezilen 13 yaşındaki kız öğrenci hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 13:50, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:50
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Okul servisinin altında ezilen öğrenci hayatını kaybetti

Olay, Suruç'a bağlı kırsal Ekili Mahallesi'nde yaşandı. Saygın Ortaokulu'nda okuyan 13 yaşındaki Beyza Tekin, yaklaşık 1 buçuk kilometre uzakta bulunan Ekili Mahallesi'ndeki evine gitmek için okul bahçesindeki servis minibüsüne bindi. Mehmet C. isimli servis sürücüsü, bütün öğrencileri aldıktan sonra evlerine bırakmak için yola çıktı.

Kazanın şekli araştırılıyor

İddiaya göre, servis minibüsü Ekili Mahallesi girişine geldiğinde aracın içerisindeki Beyza Tekin, nasıl olduğu henüz belirlenemeyen bir şekilde aracın altında kalarak ezildi. Ağır yaralanan kız öğrenci, Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Tekin kurtarılamadı.

Mahallede güvenlik önlemi alındı

Kaza sonrası servis sürücüsü gözaltına alınırken olayın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Müfettiş görevlendirildi

Çocuğun cenazesi, yapılan otopsinin ardından mahalle mezarlığına defnedilirken, Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

Suruç Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, acılı baba Kadir Tekin'e taziye ziyaretinde bulunarak olayın detaylı bir şekilde araştırıldığını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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