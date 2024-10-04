Edirne'de suya zam

Toplantıda, belediyeye ait, Karaağaç ve Yeniimaret mahallelerindeki 2 arsa ile 100. Yıl Mahallesi'ndeki sosyal tesis alanı arsanın satışına karar verildi.

Toplantıda, 13 gündem, 9 gündem dışı olmak üzere 22 madde görüşülerek karara bağlandı.

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