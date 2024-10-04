Kağıt bobini otomobilin üzerine düştü
Manisa'nın Kula ilçesinde önündeki araca çarpmamak için tır sürücüsü manevra yaptı. Tırdan yola savrulan kağıt bobinlerinden biri, seyir halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 18:56, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 18:56
Kaza, saat 14.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Hisarkapı Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden plakalı kağıt bobini yüklü tırın şoförü Levent Kelezoğlu, ani fren yapan Mehmet Kadri Göral yönetimindeki otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Tırdan savrulan kağıt bobinlerinden biri seyir halindeki otomobilin üzerinde düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun Uşak istikameti bir süre trafiğe kapalı kalırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.