Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu

Merkez Bankası, eylül ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Yıllık enflasyonun enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere tüm ana gruplarda gerilediği belirtildi.

Enflasyonun eylülde yüzde 2,97 yükseldiği, yıllık enflasyonun da 2,59 puan düşüşle yüzde 49,38 olduğu kaydedildi.

Raporda şöyle dendi: "Yıllık enflasyon, enerji ve hizmetlerde daha belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda gerilemiştir. Bir önceki ay düşüş sergileyen gıda fiyatları eylül ayında işlenmemiş gıda alt grubu kaynaklı olarak görece yüksek bir artış kaydetmiştir. İşlenmiş gıda fiyat artışı ise alt grup genelinde ılımlı gerçekleşerek olumlu bir görünüm arz etmiştir." ifadesine yer verildi.

'Okula dönüş etkisi öne çıktı'

Enerji fiyatlarının da bu dönemde ılımlı bir seyir izlediği kaydedildi. Raporda şöyle dendi: "Temel mal grubu aylık fiyat artışı bir miktar yükselmiş, söz konusu gelişmede giyim ve ayakkabı grubu yanında dayanıklı tüketim mallarının etkisi hissedilmiştir. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı gücünü korurken, eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisi öne çıkmıştır."

Kiralara dikkat çekildi

Bu dönemde sözleşme yenileme oranının yüksek olmasıyla aylık kira enflasyonunun güçlü seyrini koruduğu vurgulandı.

Açıklamada "Üretici fiyatları artışı önceki aya kıyasla bir miktar yavaşlamış, yıllık üretici enflasyonu gerileme eğilimini sürdürmüştür. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, aylık değişimler B göstergesinde yatay seyrederken diğer göstergelerde bir önceki aya kıyasla bir miktar yükselmiştir." ifadeleri yer aldı.