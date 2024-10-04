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Dışişleri'nden katil İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir" açıklamasını yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 20:14, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 20:13
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Dışişleri'nden katil İsrail'in saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, katil İsrail'in hukuku sistematik bi rşekilde ihlal ettiği vurgulandı:

"Gazze'de soykırım uygulayan ve Lübnan'ı istila eden İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da uluslararası hukuku sistematik bir şekilde ihlal etmektedir.

İsrail tarafından Tulkerim şehrine düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Filistinlilere Allah'tan rahmet diliyoruz.

İsrail'in, Filistin halkını ve meşru haklarını yok etmek üzere attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Türkiye olarak, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı saldırılarını durdurmaya ve Filistin halkının haklarını savunmaya çağırıyoruz."

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