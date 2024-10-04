Esenyurt'ta silahlı saldırıya giderken yolda yakalandılar

İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Esenyurt'ta silahlı saldırıya giderken yolda yakalandılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki şüpheli, çalıntı motosikletle silahlı saldırı gerçekleştirmek üzere yola çıktıkları sırada yakalandı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen iki şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 21:25, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 21:25
Yazdır
Esenyurt'ta silahlı saldırıya giderken yolda yakalandılar

Esenyurt'ta iki şüpheli, silahlı saldırıya giderken uygulama noktasında yakalandı.

Emniyet güçleri dün akşam saatlerinde Koza Mahallesi'nde yapılan uygulamada seyir halindeki motosiklet durduruldu.

Plakası sorgulanan motosikletin Zeytinburnu'ndan çalındığı belirlendi.

Motosikletteki iki şüpheliye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan GBT sorgulamasında şüpheli Berkay U.'nun 18 ayrı suçtan, Özgür A.'nın ise 2 ayrı suçtan kaydı olduğu tespit edildi.

Ekipler, yaptıkları üst ve motosiklet aramasında 2 silah, 2 maske ve çok sayıda kurşun ele geçirdi.

Şüphelilerin çalıntı motosiklet ve silahlarla silahlı saldırı gerçekleştirmeye gittiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber