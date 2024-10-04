Çalınan bisikletini Vali, çiğköftelerini Bakan Yerlikaya aldı

İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
İstanbul'da iki kadının öldürülmesine ilişkin olaya yayın yasağı getirildi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
Taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesi güncellendi
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
'Gelecek yıl enflasyonu 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz'
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
SPK'dan 50 internet sitesi için kapatma talebi
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Özvar: Devlet üniversitelerinde lisans kontenjanlarının yüzde 98'i doldu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Merkez Bankası'ndan enflasyon raporu
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Yeni Yargıtay üyelerinin görev yerleri belirlendi
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Bakan Şimşek: Vergide adaleti sağlamakta kararlıyız
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
ÖSYM Başkanı: Beceri temelli yeni müfredata geçiş yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e Guterres tepkisi
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
İstihdam yoğun sektörlere finansman noktasında öncelik verilecek
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Bakan Memişoğlu: Mevsimsel rahatsızlıklarda anormal bir artış yok
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz'dan Kamu Veri Alanı Projesi'ne ilişkin açıklama
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
İkinci el satışta 'güvenli sistem' ile alan da satan da memnun
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
Bakanlık kuyumculara ilişkin denetimlerinde hız kesmiyor
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
TBMM'ye 'sinyal vermeyen sürücünün ehliyeti alınsın' başvurusu
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
ANFİDAP'tan Filistin'e destek yürüyüşü
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Bankalar, konut ve taşıt kredilerinde gevşemeye hazırlanıyor
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Enflasyon, politika faizinin altına indi
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Avukata danışmak bile ateş pahası! Fiyatlar yüzde 102 arttı
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Yeni yargı paketinde önemli düzenleme: Cezasızlık algısı ortadan kalkıyor!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Bakanlık harekete geçti: Konutta fahiş fiyat uyarısı!
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
Cihat Yaycı: İran'ın attığı füzelerde harp başlığı yoktu
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
'MEB, tarikat ve cemaat vakıflarına para aktardı' iddiası yalanlandı
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin 3 maddesi kabul edildi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
TCMB Başkanı: Eylül enflasyonu beklentilerimizin üzerinde geldi
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
MGK sonrası açıklama: Türkiye, Lübnan halkının yanındadır
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
TOGG Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat Tosyalı seçildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

Çalınan bisikletini Vali, çiğköftelerini Bakan Yerlikaya aldı

Batman Valisi Ekrem Canalp, çalınan bisikleti için video çekip sosyal medyada paylaşan çiğköfte ustası İdris Ekinci'ye (50) bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Ekinci'nin çiğköftelerini satın aldırarak, vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Ekim 2024 21:47, Son Güncelleme : 04 Ekim 2024 21:47
Yazdır
Çalınan bisikletini Vali, çiğköftelerini Bakan Yerlikaya aldı

Gülistan Caddesi'nde çiğköfte ustalığı yaparak geçimini sağlayan İdris Ekinci, Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinin önünden çalınan bisikletinin bulunması için video çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda hırsıza seslenen Ekinci, "Sayın hırsız bey, bak sana sayın diyorum, saygı gösteriyorum. Allah rızası için benim bisikletimi getir. Ya niye benim bisikletimi çalıyorsun? Ben senin tavuğuna kış demiş miyim? Yok. Bisikletimi getir, tamam mı kurban? Vallahi seni şikayet etmeyeceğim. Hatta şöyle yapalım, bisikleti arkaya koy ben gözümü kapatacağım, getir bırak seni görmeyeceğim. Bak ev kiradır, bisiklet alamam" dedi.

VALİ BİSİKLET HEDİYE ETTİ, ALİ YERLİKAYA ÇİĞKÖFTELERİNİ SATIN ALDI

Vali Ekrem Canalp, videoyu görüp Ekinci'ye bisiklet hediye etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, Ekinci'nin tezgahındaki çiğköfteyi satın alarak vatandaşlara dağıtılmasını istediğini belirten Vali Canalp, "Güzel bir halk mizahı örneğini burada görmekten de Batman'da görmekten de memnuniyet duydum. Arkadaşlarıma talimatımdı. Dedim ki mutlaka İdris ustamıza 2 şey yapacağız. Bir tanesi kendisine bisikleti hediye edeceğiz. Bir bisiklet aldık. Kendisine şimdi hediye edeceğiz ama İl Emniyet Müdürümüze de talimat verdim. Dedim ki, bu hırsızı yakalayın. Şu anda şunu da memnuniyetle söyleyeyim, hırsızı tespit ettik. Yakalanmasına yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Yakın zamanda da inşallah onu yakalarız. Akşam saatlerinde İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya beni aradı ve dedi ki; 'Ben bisiklet hediye etmek istiyorum.' Ben de Sayın Bakanımıza dedim ki; 'Maalesef Sayın Bakanım, bu talimatınızı yerine getiremeyeceğim. Çünkü biz bisikleti aldık.' Ama bunun üzerine Sayın Bakanım dedi ki; 'Eğer öyleyse benim namı hesabıma, çiğköftelerin hepsini satın alın. Batmanlılara hediye olarak dağıtın.' Sayın Bakanımızın talimatı doğrultusunda satın alıp, Batmanlılara ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

İdris Ekinci de hediyeleri için Ali Yerlikaya ve Vali Canalp'e teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber