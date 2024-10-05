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5 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

5 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2024 00:01, Son Güncelleme : 05 Ekim 2024 00:05
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5 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla ve Bakırköy belediye başkanlıklarını ziyaret edecek.

(İstanbul/12.30/14.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği ile toplantı yapacak, Trabzonlular Memleket Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.30/15.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şantiye ziyaretlerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Kahramanmaraş/10.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/13.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, çiftçilerle pamuk hasadında buluşacak, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret edecek, parti teşkilatıyla bir araya gelecek.

(Aydın/12.00/13.55/15.50)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST alanında incelemelerde bulunacak.

(Adana/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nı, esnafı ve Bebekliler Derneği'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30/13.30/14.30)

3- Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana'da düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2024 devam ediyor.

(Adana/09.00-19.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler ile İran'ın İsrail'e balistik füzelerle düzenlediği saldırının yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftasına, Kasımpaşa-Sipay Bodrum FK, RAMS Başakşehir-Bellona Kayserispor, Göztepe-Net Global Sivasspor ve Atakaş Hatayspor-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/İzmir/16.00/Mersin/19.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 8. haftasına, Central Hospital Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor, Fatih Karagümrük-Sakaryaspor, MKE Ankaragücü-Adanaspor ve Şanlıurfaspor-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/19.00/Ankara/16.00/Şanlıurfa/19.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 6. hafta, 10 maçla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 5. hafta müsabakaları oynanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına, Manisa Basket-Bursaspor Basketbol, Türk Telekom-Galatasaray ve TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka maçlarıyla devam edilecek.

(Manisa/15.30/Ankara/18.00/Bursa/20.30)

6- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftası, İlkem Yapı Tarsusspor-Emlak Konut, Zonguldakspor Basket 67-Fenerbahçe Opet ve Nesibe Aydın-ÇBK Mersin maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/14.00/Zonguldak/Ankara/15.00)

7- Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk hafta maçları oynanacak. Galatasaray Daikin-VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit-Aras Kargo, Beşiktaş-Zerenspor, Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Medicana, Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor, Nilüfer Belediyespor Eker-Bahçelievler Belediyespor ve Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.00/18.00/19.00/Ankara/14.00/Bursa/15.00/Aksaray/18.00)

8- Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur ilk maçlarında, Armada Praxis Yalıkavak, Polonya'nın KPR Gminy takımına, Yenimahalle Belediyespor ise Çekya'nın DHK Banik Most takımına konuk olacak.

(Kobierzyce/18.00/Most/19.00)

9- Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçlarında Görele Belediyespor, Kuzey Makedonya'nın WHC Metalurg takımını konuk edecek, Üsküdar Belediyespor ise Hırvatistan'ın ZRK Bjelovar takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Görele/17.00/Bjelovar/20.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 6. haftasına, Güneysu-DEPSAŞ Enerji ve İzmir Büyükşehir Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/14.00/İzmir/18.30)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)

12- Türkiye İzcilik Federasyonu ve Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun genel kurulları yapılacak.

(Ankara/10.00/13.30)

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