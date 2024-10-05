Liselere 3+1 diploma geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında uygulamaya konan 4+4+4 sisteminde revizyona hazırlanıyor. Ömer Dinçer döneminde getirilen 12 yıllık kesintisiz eğitimin lise evresinde değişiklik gündemde. Düzenleme sinyalini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi.

MEB ve ÖSYM iş birliğinde Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'nda konuşan Yelkenci "Kademeler arası geçişle dolaylı, mesleki ve teknik eğitimde niteliği artırmakla doğrudan ilişkili bir başka husus da 4+4+4 sisteminin son dört yılı...

Bu dört yılı da yeniden ele almamız gerektiği şüphesiz aşikardır. Bu noktada çalıştaylarda ve panellerde bu konular gündeme gelirse detaylı bir şekilde tartışılırsa Milli Eğitim Bakanlığına büyük bir katkınız olacağını politika geliştirmede özellikle ifade etmek isterim" dedi.

İLERİ LİSE GÜNDEM

Bakanlık çevrelerinde bazı liselerin eskisi gibi 3 yıla inebileceği konuşuluyor. Edindiğimiz bilgilere göre masadaki seçeneklerden biri şıklı eğitim modeli. Diplomalar 'Normal Lise' ve 'İleri Lise' diye ikiye ayrılacak. "Normal lise" diploması almak isteyen öğrenciler 3 yılda mezun olacak. Bunlara sınav başarı ortalamalarına göre diploma notu verilecek. Öğrenciler 3'üncü yılın sonunda iş hayatına atılabilecek. Bu gençler mesleki tecrübe kazanacak. Böylece kalifiyeli eleman yetişmesine katkı verilecek. Ayrıca toplumdaki 'herkes üniversiteli oldu' algısı da ortadan kaldırılacak.

Üniversite kapılarında gerçekçi olmayan yığılmaların da önüne geçilecek. Bu süreçte mesleki eğitime de ağırlık verilecek. Üniversiteye gitmek isteyenler ise 4 eğitim alacak. Bu öğrencilere "İleri Lise" diploması verilecek.

Üniversite okumak istemeyen öğrencilerin dört yıl lisede tutulması eleştiri konusu yapılıyordu. Türk Eğitim Derneği (TED) geçtiğimiz yıl lise eğitimine ilişkin bir rapor hazırlamıştı. Raporda, okul dışında özel ders, kurs ve testlere bağımlılığın ortadan kaldırılması ve lise eğitiminin yeniden yapılandırılması önerilmişti. Üniversite okumadan liseden sonra istihdama katılacaklara 11. sınıfın sonunda lise diploması verilmesi, bu öğrencilerin sınava girmeden meslek yüksekokullarına ve açık öğretim programlarına kayıt yaptırması tavsiye edilmişti. Üniversite eğitimi almak isteyenlere de 12. sınıfta üniversiteye hazırlık eğitimleri verilmesi gerektiği ifade edilmişti.

MAHMUT ÖZAY