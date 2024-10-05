Asgari ücret artışını beklemeden fiyatları değiştirdiler

Geçen yıl kamu oyununu en çok meşgul eden konuların başında gıda fiyatlarına yapılan zamlar geliyordu. Özellikle zincir marketlerin neredeyse gün aşırı etiket değiştirmesi ciddi tepkilere sebep olmuştu. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı denetimlerini artırarak, fahiş fiyat artış yapanlara ceza üstüne ceza kesti. Bu yılın başı itibariyle zincir marketlerin raflarında etiket değiştirme mesai bitmişti. Ancak eylül ayı itibariyle marketler yeniden harekete geçti. Asgari ücret maratonun yaklaşmasıyla birlikte raflarda birçok ürün grubuna zam üstüne zam yapılmaya başladı.

MALİYET YOK, BAHANE ÇOK

Türkiye ekonomisinde düzelme devam ederken akaryakıt, döviz ve asgari ücrette uzun zamandır değişiklik görülmese de marketlerin zam furyasına başlaması toplumda tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğraflarla gelen zamları ifşa ettiler. Yaptığımız araştırmalarda da marketlerde zam mesainin başladığını gördük. Özellikle temel gıda ürünlerindeki zamlar dikkat çekti. Ayçiçeği ve zeytinyağı, peynir, süt ve süt ürünleri, çay ve şeker, tuvalet kağıdı ve peçeteler, ev temizlik ürünlerinin en fazla etiketi değişen ürün grupları olduğu görüldü. Konuyla ilgili bilgi aldığımız market çalışanları da etiketlerin değiştirilmeye başladığını doğruladı. Öte yandan marketler arasındaki fiyat farklılıkları da artmaya başladı. Aynı bölge hatta caddedeki iki ayrı markette aynı ürünün fiyatında 51 lira fark olduğu görüldü.

"BİZİM DE GİDERLERİMİZ ARTIYOR"

Bir zincir mağazanın bölge müdürü gazetemize zamlarla ilgili şu açıklamayı yaptı: Üretim ve girdi maliyetlerindeki artış, depolama ve enerji giderleri raflara zam olarak yansıyor. Bu çok doğal. Ayrıca lojistik giderleri de önemli bir zam sebebi. Geçen yıla göre ciddi değişimler yok. Ancak belli gruplarda fiyatlar artıyor. Bunu yalnızca market karı olarak görmemek gerek. Toptancı ve üreticiden gelen ürünler de zamlanıyor. Bu zamlar fırsatçılık değil, işletmelerin ayakta kalabilmesi için gerekli adımlar. Ayrıca iş yeri kiralarında da yüzde 60'ı geçen zamlar yapıldı. Unların tamamı gider olarak ürün fiyatlarına yansıyor" dedi.

BAKANLIK, DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, fiyat istikrarının sağlanması ve vatandaşın mağdur edilmemesi için birçok sektörde haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, 15 Eylül itibarıyla fahiş fiyat denetimleri ve sektör bazlı denetimler kapsamında 1.274 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 327 milyon 376 bin 495 TL idari para cezası kestiğini duyurmuştu. Bakanlık ayrıca denetimlerin devam ettiğini ve piyasada fırsatçılık yapanlara gerekli müdahalenin yapıldığını açıklamıştı. Ayrıca stokçuluk ve fırsatçılık yapan şirketlere bir yıl içinde üç kere yakalanmaları durumunda kapatma cezası uygulanacağını ifade etmişti.

KAAN ZENGİNLİ